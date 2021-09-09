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Маршрут «Старухи» заведет зрителей на Манхэттен

12 сентября покажут обновленный маршрут «Старухи» — спектакль-променад по Петербургу Хармса и ОБЭРИУтов. Первоначально маршрут строили в соответствии с тем, который когда-то проходил хармсовский герой. За девять лет жизни проекта его создатели детально изучили повесть Хармса и в этом году решили пойти дальше и глубже и раздвинуть сюжетные рамки происходящего.

Фото: предоставлено организаторами
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Маршрут стартует ровно в полдень в Таврическом саду, который сыграет роль Центрального парка, расположенного в Нью-Йорке. Хармс никогда не был в США, но всегда грезил об этой стране, а мечты свои вербализировал в повестях и рассказах — «Дедка за репку», «Америка. По улице ходят американцы…», «В Америке в каждой школе висит плакат» и др.

16 режиссеров откроют всем пришедшим на маршрут портал в Америку 1930-х годов. Пространство сада и улица Фурштатская их стараниями и фантазией превратятся в Манхэттен, который предстанет миром грез и сновидений, аттракционов Луна-парка, ночных кошмаров и чудес.

Помимо театральной программы в маршруте запланирована и образовательная: лекция театроведа и куратора маршрута этого года Юлии Клейман о русско-американских театральных связях, экскурсия по Петербургу Хармса от многолетнего куратора маршрута и музыковеда Константина Учителя, лекция историка Ивана Куриллы об СССР и США 1930-х годов.

А закончится маршрут, как и все предыдущие годы, пикником в Лисьем Носу на берегу Финского залива, куда можно будет добраться на электричке.

Подробнее о программе на сайте.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено организаторами

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