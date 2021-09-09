В Смольном рассказали, когда учителя начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей

«Сегодня первые выплаты на банковские карты придут почти 30 тысячам человек. Всего, по мере обработки списков, полученных из образовательных организаций, в течение ближайшей недели выплату получат больше 125 тысяч человек», — написала она 9 сентября на своей странице во «ВКонтакте».



Как сообщала «Фонтанка», в соответствии с постановлением правительства Петербурга, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат учителя, преподаватели колледжей, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, тренеры, школьные психологи, педагоги-организаторы. То есть все, кто постоянно работает с детьми.



«Поскольку единовременная поддержка затрагивает значительное количество людей, не исключены отдельные точечные накладки и нестандартные вопросы. Ни один такой случай не будет оставлен без внимания», — отметила Потехина.



По её словам, накануне нового учебного года город принял решение поддержать самоотверженный труд педагогов, благодаря которым дети в пандемию могут комфортно учиться, посещать детские сады, заниматься спортом и художественным творчеством. А родители — спокойно работать.

