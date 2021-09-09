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В Смольном рассказали, когда учителя начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей

Первые выплаты по 10 тысяч рублей петербургские педагоги получат уже сегодня, 9 сентября, заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

«Сегодня первые выплаты на банковские карты придут почти 30 тысячам человек. Всего, по мере обработки списков, полученных из образовательных организаций, в течение ближайшей недели выплату получат больше 125 тысяч человек», — написала она 9 сентября на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщала «Фонтанка», в соответствии с постановлением правительства Петербурга, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат учителя, преподаватели колледжей, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, тренеры, школьные психологи, педагоги-организаторы. То есть все, кто постоянно работает с детьми.

«Поскольку единовременная поддержка затрагивает значительное количество людей, не исключены отдельные точечные накладки и нестандартные вопросы. Ни один такой случай не будет оставлен без внимания», — отметила Потехина.

По её словам, накануне нового учебного года город принял решение поддержать самоотверженный труд педагогов, благодаря которым дети в пандемию могут комфортно учиться, посещать детские сады, заниматься спортом и художественным творчеством. А родители — спокойно работать.

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