Голосование учебе не помеха. Минпросвещения рассказало о работе школ во время выборов

Минпросвещения разрешило работу учебных заведений во время выборов в Государственную думу. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Бугаева.



В министерстве отметили, что проведение уроков возможно, если удастся развести потоки учащихся и голосующих.



«Поэтому 17-го числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы (вне школы)», — сказал Бугаев.