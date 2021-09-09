Голосование учебе не помеха. Минпросвещения рассказало о работе школ во время выборов

Минпросвещения разрешило работу учебных заведений во время выборов в Государственную думу. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Бугаева.
В министерстве отметили, что проведение уроков возможно, если удастся развести потоки учащихся и голосующих.
«Поэтому 17-го числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы (вне школы)», — сказал Бугаев.
«Фонтанка» ранее узнала, что петербургские школы продолжат работать в обычном режиме в ходе трёхдневного голосования, которое состоится 17, 18 и 19 сентября.