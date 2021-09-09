Роспотребнадзор: Тесты для выявления вируса Нипах будут готовы на следующей неделе

Тест-система для выявления обнаруженного в Индии опасного вируса Нипах будет готова в течение следующей недели. Об этом 9 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии в рамках IV форума социальных инноваций регионов.
«Прошла информация о вирусе Нипах в Индии и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы выявлять», — цитирует Попову «Интерфакс».
Ранее «Фонтанка» писала, что в индийском штате Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах. Симптомы выявили уже у 11 человек.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от Нипаха составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, лекарства от него пока нет.
Вирус впервые выявили в 1998 году в Малайзии, с тех пор в Азии произошло 12 вспышек заболевания. Считается, что основные переносчики инфекции — крыланы, или летучие лисицы. В 2018 году в Керале уже была вспышка Нипаха, она унесла жизни более 15 человек. В 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия от этого вируса умерли более 50 человек.