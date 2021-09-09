Роспотребнадзор: Тесты для выявления вируса Нипах будут готовы на следующей неделе

Тест-система для выявления обнаруженного в Индии опасного вируса Нипах будет готова в течение следующей недели. Об этом 9 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии в рамках IV форума социальных инноваций регионов.



«Прошла информация о вирусе Нипах в Индии и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы выявлять», — цитирует Попову «Интерфакс».



Ранее «Фонтанка» писала, что в индийском штате Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах. Симптомы выявили уже у 11 человек.

