Александр Кокорин: Люблю пиво, но не люблю водку

«Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия — это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы её пьёте — неважно, русский вы или итальянец. Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите», — заявил Кокорин.



Также он пожаловался, что в России тяжело быть известным. «Стоило допустить маленькую ошибку, и это всякий раз обсуждалось. Это была серьёзная проблема. Ты сам можешь считать, что поступаешь правильно, но другие могут тебя осудить или думать, что это что-то плохое. Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все, но я думаю, что, будучи профессиональным футболистом, понимаешь такие вещи», — признался Кокорин.



Напомним, что с 2016 по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.



Сначала форвард вместе со своим другом, экс-партнером по сборной России Павлом Мамаевым на парковке избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кофейне «Кофемания» Кокорин ударил стулом чиновника Дениса Пака. В итоге нападающий и полузащитник отправились за решётку. Их выпустили на свободу в сентябре 2019 года.



После тюремного заключения «Зенит» отправил Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Летом 2020 года у нападающего закончился контракт с петербургским клубом. В качестве свободного агента футболист перешёл в московский «Спартак», у которого форварда в январе 2021 года приобрела «Фиорентина».

