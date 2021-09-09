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Александр Кокорин: Люблю пиво, но не люблю водку

Кокорин дал большое интервью пресс-службе «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что пьет пиво. Об этом он сообщил в интервью официальному сайту итальянской команды, опубликованному 9 сентября.

«Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку. Иностранцы думают, что Россия — это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы её пьёте — неважно, русский вы или итальянец. Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России вы просто едите», — заявил Кокорин.


Также он пожаловался, что в России тяжело быть известным. «Стоило допустить маленькую ошибку, и это всякий раз обсуждалось. Это была серьёзная проблема. Ты сам можешь считать, что поступаешь правильно, но другие могут тебя осудить или думать, что это что-то плохое. Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все, но я думаю, что, будучи профессиональным футболистом, понимаешь такие вещи», — признался Кокорин.

Напомним, что с 2016 по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.

Сначала форвард вместе со своим другом, экс-партнером по сборной России Павлом Мамаевым на парковке избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кофейне «Кофемания» Кокорин ударил стулом чиновника Дениса Пака. В итоге нападающий и полузащитник отправились за решётку. Их выпустили на свободу в сентябре 2019 года.

После тюремного заключения «Зенит» отправил Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Летом 2020 года у нападающего закончился контракт с петербургским клубом. В качестве свободного агента футболист перешёл в московский «Спартак», у которого форварда в январе 2021 года приобрела «Фиорентина».

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Комментарии (7)

lamer
О пристрастии к чифирю скромно умолчал.
-4°
Душу пивом не обманешь 😜😜😜
266178768
"Мою маленькую ошибку превращали в большую проблему" - это дебош в группе длинной в ночь с несколькими избиениями - маленькая ошибка? Похоже, обиделсо кисо, что не отмазали как раньше. А дали бы как черни дают за подобные дебоши - сидел бы сейчас в колонии и думал о былом...
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