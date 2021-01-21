«Спартак» продал Кокорина в «Фиорентину». Зарплата футболиста уменьшилась на миллион евро

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину». Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе московской команды.



Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил два гола (оба — с пенальти) за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.