FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Спартак» продал Кокорина в «Фиорентину». Зарплата футболиста уменьшилась на миллион евро

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину». Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе московской команды.

Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил два гола (оба — с пенальти) за «Спартак» в 8 играх РПЛ и отдал 1 результативный пас.

Кокорин, Мамаев и их друзья попали под уголовное дело после похождений в Москве два года назад. Первый конфликт произошел у гостиницы «Пекин», напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Он получил несколько ударов, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Потом компания поехала в кафе на Большой Никитской улице, где стул подняли на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Все обвиняемые получили реальные сроки, однако уже после их освобождения суд пересмотрел приговоры, оставив хулиганский состав только для Александра Кокорина. За остальными признали право на реабилитацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260695231
Экспорт уголовников — это очень перспективно для РФ.
kusto
Пошел Саша по рукам.. Вот к чему приводит излишняя агрессия и плохое воспитание.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний