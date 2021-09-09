Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Школьницы, пропавшие в Лесосибирске, обнаружены живыми. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.



«Фонтанка» писала, что в Лесосибирске правоохранители начали искать двух 13-летних девочек, пропавших сутки назад. При этом родители с заявлением в полицию не обращались. Известно, что в ночь с 7 на 8 сентября подростки ночевали у подруги в селе Колесниково, после чего отправились в Новоенисейск, а затем перестали выходить на связь.



Местные жители рассказывали, что видели одну из школьниц спящей на обочине. Обеих также заметили в автобусе, который ехал в Колесниково 6 сентября.

