В Красноярском крае пропали две 13-летние девочки. Одну видели спящей на обочине

Весь личный состав лесосибирского отдела МВД начал искать двух девочек, информация о пропаже которых появилась в социальных сетях.



Как сообщает 9 сентября РБК, при этом родители с заявлением в полицию не обращались.



СМИ сообщают, что данные об исчезновении девочек 9 сентября появились в паблике «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте». Известно, что ночь с 7 на 8 сентября они ночевали у подруги в селе Колесниково. Утром подростки на такси направились в Новоенисейск, после чего связаться с ними родные и близкие уже не могли. Местные жители говорят, что видели девочек в автобусе, который ехал в Колесниково 6 сентября. Затем одну из девочек заметили спящей на обочине неподалеку от поселка.

