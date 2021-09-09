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В Красноярском крае пропали две 13-летние девочки. Одну видели спящей на обочине

В Лесосибирске полиция начала искать двух пропавших сутки назад 13-летних девочек

Весь личный состав лесосибирского отдела МВД начал искать двух девочек, информация о пропаже которых появилась в социальных сетях.

Как сообщает 9 сентября РБК, при этом родители с заявлением в полицию не обращались.

СМИ сообщают, что данные об исчезновении девочек 9 сентября появились в паблике «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте». Известно, что ночь с 7 на 8 сентября они ночевали у подруги в селе Колесниково. Утром подростки на такси направились в Новоенисейск, после чего связаться с ними родные и близкие уже не могли. Местные жители говорят, что видели девочек в автобусе, который ехал в Колесниково 6 сентября. Затем одну из девочек заметили спящей на обочине неподалеку от поселка.

6 сентября в городе Киселёвске в Кузбассе пропали две 10-летние девочки. Они ушли и не вернулись. Тела детей нашли на следующий день. По подозрению в изнасиловании и убийстве девочек задержали ранее судимого за педофилию мужчину.

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Комментарии (6)

denga
если мама в возрасте 10 лет не может найти общий язык с дочками и не смогла объяснить, что на улице в России это тоже самое как в джунглях оказаться ночью., то такую маму возможно нужно лишить родительских прав,либо ей помочь.
И еще почему то от пескова дети не сбегают, потому что у каждого наверное есть свой ноутбук,комната,карманные деньги они все учатся в мгимо. Но Не все внучки Буденного и не все могут жениться на них.
Еще хочу обратить внимание на ненаказуемую педофилию.
Посмотрите старый французский фильм "Не будите спящего полицейского". Возьмите на вооружение,что там делают с сутенерами и педофилами. Очень впечатляет. Пусть не будут преступники безнаказанными и у нас.
Нужно прекратить демонстрировать рядом с нищетой граждан свое богатство нашим чиновникам,запретить им носить дорогие часы и жить в богатых квартирах. Это аморально. Золотой унитаз будет стоять у него (чиновника)на могиле как памятник благодарного за службу народа.
266119120
Девочки шустрые, похоже.
Елена Владимирова
Много таких маргинальных семей
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