В Венгрии закончился «Спутник V». Российским препаратом там привили почти 1 млн человек

Венгрия полностью исчерпала все запасы российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



«Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», она была очень популярной», — цитирует венгерского дипломата 9 сентября РБК.



Сийярто также уточнил, что в Венгрии «Спутником V» привились почти 1 миллион человек. «Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — отметил он.



Напомним, что в ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения.

