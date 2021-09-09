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В Венгрии закончился «Спутник V». Российским препаратом там привили почти 1 млн человек

Венгрия полностью использовала все запасы российской вакцины «Спутник V»

Венгрия полностью исчерпала все запасы российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», она была очень популярной», — цитирует венгерского дипломата 9 сентября РБК.

Сийярто также уточнил, что в Венгрии «Спутником V» привились почти 1 миллион человек. «Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — отметил он.

Напомним, что в ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения.

«Фонтанка» писала, что в апреле Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной и безопасной из вакцин от коронавируса.

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Комментарии (3)

Guest1234
Хорошо бы они опубликовали отчет о побочках, как Аргентина, а то от наших не дождешься, похоже. В Аргентине больше привили, но только первой дозой. Вторую им так и не поставили, так что пока подробного отчета о применении двух доз в мире нет. :-( Миллион, конечно, не так много, но все же...
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