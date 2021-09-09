FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

ЦИК принял почти 4 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

Центризбирком России принял более 3,9 миллиона заявлений от граждан, которые хотят проголосовать на выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и за счет механизма «Мобильный избиратель» — по месту пребывания. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

В Москве заполнить бюллетени онлайн пожелали почти 1 600 000 жителей. По словам Булаева, всего на ДЭГ подали 2 119 147 заявлений, в рамках «Мобильного избирателя» заявки отправили 1 790 484 человека.

Прием заявлений о дистанционном голосовании продлится до 13 сентября. Всем желающим необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале «Госуслуг», а также номер мобильного телефона российского оператора связи.

До 13 сентября также нужно подать соответствующие заявления тем, кто хочет заполнить бюллетень по месту пребывания, а не по месту регистрации. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также на едином портале «Госуслуг». Кроме того, с 8 до 13 сентября это можно будет сделать и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

Выборы в Государственную думу восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования — 19 сентября — также должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Mohsogol
Все, можно больше и не голосовать, достаточно, чтобы считать выборы состоявшимися!
lamer
Бюллетень можно испортить.
266181459
За кого голосовать то? Одни упыри и якобы "оппозиция". Голосой, не голосуй. все равно получишь ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний