ЦИК принял почти 4 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

Центризбирком России принял более 3,9 миллиона заявлений от граждан, которые хотят проголосовать на выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и за счет механизма «Мобильный избиратель» — по месту пребывания. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.



В Москве заполнить бюллетени онлайн пожелали почти 1 600 000 жителей. По словам Булаева, всего на ДЭГ подали 2 119 147 заявлений, в рамках «Мобильного избирателя» заявки отправили 1 790 484 человека.



Прием заявлений о дистанционном голосовании продлится до 13 сентября. Всем желающим необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале «Госуслуг», а также номер мобильного телефона российского оператора связи.



До 13 сентября также нужно подать соответствующие заявления тем, кто хочет заполнить бюллетень по месту пребывания, а не по месту регистрации. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также на едином портале «Госуслуг». Кроме того, с 8 до 13 сентября это можно будет сделать и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).



Выборы в Государственную думу восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В единый день голосования — 19 сентября — также должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

