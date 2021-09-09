В Петербурге разрешили тратить маткапитал на реконструкцию садовых домов

Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 9 сентября в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Документ ушел на подписание губернатору и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Инициатива расширила перечень нужд, на которые можно тратить материнский капитал. Кроме ремонта и реконструкции садовых домов горожане также смогут приобретать на эти деньги земельные участки для строительства дома или ведения собственного хозяйства.

