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В Петербурге разрешили тратить маткапитал на реконструкцию садовых домов

Петербуржцы получили возможность расходовать материнский капитал на реконструкцию и ремонт дач.

Соответствующий законопроект парламент города принял на заседании 9 сентября в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Документ ушел на подписание губернатору и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Инициатива расширила перечень нужд, на которые можно тратить материнский капитал. Кроме ремонта и реконструкции садовых домов горожане также смогут приобретать на эти деньги земельные участки для строительства дома или ведения собственного хозяйства.

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