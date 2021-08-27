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В Петербурге маткапитал разрешат тратить на ремонт дач и покупку земли

Петербуржцы смогут использовать средства материнского капитала для ремонта садовых домов. Соответствующую поправку депутаты Заксобрания приняли на заседании 27 августа, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Также маткапитал можно будет потратить на покупку земли для ведения садоводства для собственных нужд или строительства дома.

Поправку приняли в рамках второго чтения инициативы, которая правит ряд законов. Она расширяет перечень нужд, на которые можно направить маткапитал, а именно на реконструкцию дач.

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Комментарии (4)

efela
Когда уже разрешат тратить материнский капитал в "Красном и Белом" - во рождаемость то повысится в определенном слое населения.
Ukumari
Материал какой - региональный или федеральный, или оба? Региональный 150 тыр., 6 кубов древесины можно купить...
Brevnault
Рынок загородной недвижимости рухнет.
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