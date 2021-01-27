Петербуржцы смогут реконструировать дачи за счет материнского капитала

В Петербурге перечень нужд, на которые можно потратить материнский капитал, дополняют реконструкцией садовых домов. Соответствующий законопроект 27 января Заксобрание города приняло в первом чтении.
Инициативу внесла фракция «Единая Россия». В настоящее время за счет маткапитала можно разными способами улучшить жилищные условия — например, приобрести участок для строительства дачи или ведения садоводства для собственных нужд.
Во время обсуждения депутаты обратили внимание, что непонятно, как граждане будут доказывать факт реконструкции садового дома, если это не требует выдачи разрешения на строительство. Кроме того, они поинтересовались, входит ли в понятие реконструкции ремонт дачи. Авторы обращают внимание, что закон сейчас позволяет построить садовый дом, но не разрешает провести реконструкцию существующего.
Беспартийный депутат Максим Резник во время выступления заявил, что люди будут сравнивать свои дачи с «дворцом» из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. «Сейчас [такие] шаги будут многими восприниматься как подачки», — добавил он.
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил коллеге за трибуной микрофон и напомнил, что сегодня День полного освобождения Ленинграда от блокады. В ответ Резник попросил не прикрываться победами прошлого и не перебивать его.