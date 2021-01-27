Петербуржцы смогут реконструировать дачи за счет материнского капитала

В Петербурге перечень нужд, на которые можно потратить материнский капитал, дополняют реконструкцией садовых домов. Соответствующий законопроект 27 января Заксобрание города приняло в первом чтении.



Инициативу внесла фракция «Единая Россия». В настоящее время за счет маткапитала можно разными способами улучшить жилищные условия — например, приобрести участок для строительства дачи или ведения садоводства для собственных нужд.



Во время обсуждения депутаты обратили внимание, что непонятно, как граждане будут доказывать факт реконструкции садового дома, если это не требует выдачи разрешения на строительство. Кроме того, они поинтересовались, входит ли в понятие реконструкции ремонт дачи. Авторы обращают внимание, что закон сейчас позволяет построить садовый дом, но не разрешает провести реконструкцию существующего.

