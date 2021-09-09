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Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьниц в Киселёвске

Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Киселёвске отправлен под арест

Центральный районный суд города Кемерово по ходатайству Следственного комитета РФ вынес постановление об избрании меры пресечения для подозреваемого в убийстве двух 10-летних школьниц в Киселёвске. Ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников арестован на срок до 7 ноября. Об этом 9 сентября сообщили в кемеровской прокуратуре.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о подробностях убийства, которые выяснились после допроса обвиняемого.

По данным СК, 6 сентября две девочки, возвращаясь домой, заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили отсыпать немного им, чтобы покормить голубей. Обвиняемый, будучи пьяным, предложил пройтись до магазина. Там он купил детям семечки, а себе — алкоголь. В заброшенном доме мужчина надругался над девочками, а чтобы они никому не рассказали, задушил их. Забросав тела матрасами, он спокойно ушёл на работу. Родители одной из школьниц забеспокоились и начали поиск. Вскоре подозреваемый был задержан и рассказал, где спрятал трупы.

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