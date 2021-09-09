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Водитель Datsun опрокинул встречный грузовик и погиб под Приозерском

Фото: 47News
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Встреча с грузовиком унесла жизнь водителя легкового автомобиля в Приозерском районе Ленобласти днем 8 сентября. От удара машины разбросало по обочинам.

Как 9 сентября стало известно «Фонтанке», авария произошла в 16 часов на 17-м километре автодороги «Ушково — Гравийное». 57-летний житель Сосново, двигаясь от Сосново к поселку Запорожское на личном Datsun on-DO, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 41-летнего жителя Кингисеппа.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобили раскидало по разным обочинам. Грузовик опрокинулся на бок, а легковая превратилась в груду искореженного металла. Водитель Datsun от полученных травм скончался на месте.

Фото: 47News

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