Встреча с грузовиком унесла жизнь водителя легкового автомобиля в Приозерском районе Ленобласти днем 8 сентября. От удара машины разбросало по обочинам.
Как 9 сентября стало известно «Фонтанке», авария произошла в 16 часов на 17-м километре автодороги «Ушково — Гравийное». 57-летний житель Сосново, двигаясь от Сосново к поселку Запорожское на личном Datsun on-DO, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 41-летнего жителя Кингисеппа.
На кадрах с места ДТП видно, что автомобили раскидало по разным обочинам. Грузовик опрокинулся на бок, а легковая превратилась в груду искореженного металла. Водитель Datsun от полученных травм скончался на месте.