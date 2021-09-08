Памятник советскому маршалу хотят поставить на перекрестке улиц Дмитрия Устинова и Караваевской в парковой зоне. На эскизе маршал предстает в его молодые годы, в гражданской одежде — в период его работы в Ленинграде. Фигуру планируется выполнить из бронзового литья.

На заседании Градостроительного совета 8 сентября рассмотрели эскизы памятников маршалу СССР Дмитрию Устинову и бывшему президенту Вьетнама Хо Ши Мину, которые предлагают установить в Петербурге.

Четырехметровый памятник Хо Ши Мину предлагают установить на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. В эскизе полосы (чередование светлого и темного гранита), которые символизируют тропу Хошимина, ориентированы строго на восток. «Радиальные круги элементов планировки символизируют расширение влияния его идей», — говорится в презентации проекта. По обеим сторонам постамента предлагается установить флагштоки России и Вьетнама и разбить цветники.

Итоги тайного голосования членов Градсовета озвучат позднее. Один из членов совета в разговоре с «Фонтанкой» обратил внимание, что поддержание состояния позолоченного покрытия памятника Хо Ши Мину представляется затруднительным в петербургском климате. Кроме того, горожане привыкли коммуницировать с памятниками, в частности, тереть части скульптур на удачу, это также может сказаться на его внешнем виде.



Замечания в отношении памятника Устинову касались «лобового подхода» исполнения скульптуры: трех звезд на постаменте и инверсионного следа ракеты.