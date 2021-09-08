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В Петербурге хотят установить памятники маршалу СССР и вьетнамскому революционеру

На заседании Градостроительного совета 8 сентября рассмотрели эскизы памятников маршалу СССР Дмитрию Устинову и бывшему президенту Вьетнама Хо Ши Мину, которые предлагают установить в Петербурге.

Памятник советскому маршалу хотят поставить на перекрестке улиц Дмитрия Устинова и Караваевской в парковой зоне. На эскизе маршал предстает в его молодые годы, в гражданской одежде — в период его работы в Ленинграде. Фигуру планируется выполнить из бронзового литья.

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Четырехметровый памятник Хо Ши Мину предлагают установить на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения. В эскизе полосы (чередование светлого и темного гранита), которые символизируют тропу Хошимина, ориентированы строго на восток. «Радиальные круги элементов планировки символизируют расширение влияния его идей», — говорится в презентации проекта. По обеим сторонам постамента предлагается установить флагштоки России и Вьетнама и разбить цветники.

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Итоги тайного голосования членов Градсовета озвучат позднее. Один из членов совета в разговоре с «Фонтанкой» обратил внимание, что поддержание состояния позолоченного покрытия памятника Хо Ши Мину представляется затруднительным в петербургском климате. Кроме того, горожане привыкли коммуницировать с памятниками, в частности, тереть части скульптур на удачу, это также может сказаться на его внешнем виде.

Замечания в отношении памятника Устинову касались «лобового подхода» исполнения скульптуры: трех звезд на постаменте и инверсионного следа ракеты.

Дмитрий Устинов — маршал СССР, один из самых известных министров обороны Советского Союза (занимал должность с 1976 по 1984 годы). В 1922–1923 годах он служил в Красной Армии, затем окончил профтехшколу и Ленинградский военно-механический институт. С 1934 года будущий маршал работал инженером в Артиллерийском морском НИИ, позднее — начальником бюро эксплуатации и опытных работ, с 1937 года — инженер-конструктор, замглавного конструктора и руководитель ленинградского завода «Большевик». Устинов сыграл важнейшую роль в развитии ракетно-ядерного комплекса государства.

Хо Ши Мина называют «отцом вьетнамской независимости», в 1945 году он руководил августовской революцией. Политический, военный и партийный деятель, революционер, коммунист, первый президент Северного Вьетнама. Страна до сих пор живет по «идеологии Хо Ши Мина — вьетнамскому варианту марксизма-ленинизма.

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Комментарии (4)

SSGHQ
Никакого хо ши мина! Безобразие, кончай ...!!!!!!!!!!!!!!!!
DjCvetkov
А причём тут Петербург и Вьетконг?
263937991
Лучше бы повысили пенсии ветеранам войны, да прибавили зарплаты бюджетникам, кто получает меньше 20 000 рублей в месяц. Задолбали уже тратить бюджетные деньги на всякие бесполезные памятники! Их в Питере итак уже много.
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