В Петербурге суд не отпустил домой предполагаемого распространителя детского порно

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести страховому агенту Дмитрию Медведеву. Суд счёл опрометчивым оставлять фигуранта дела о детской порнографии без строгого присмотра.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 сентября, Медведев и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В Следственном комитете настаивали на обратном и просили для обвиняемого по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК) арест.
Красносельский суд отправил Медведева в СИЗО до 6 ноября.
«Фонтанка» сообщала, что фотографии обнажённых детей следователи нашли на странице «ВКонтакте», предполагаемый распространитель засел в Красном Селе. Это страховой агент, увлечённый духовными практиками. Откуда мужчина брал фотографии, устанавливается.