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Духовно просветленный страховой агент задержан в Петербурге по делу о распространении детской порнографии

В Красном Селе задержали мужчину за распространении порнографии в социальных сетях

Следственный комитет в Петербурге выловил в сети фотографии обнаженных детей. Электронный след привел в Красное Село.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября, следственный отдел СК по Красносельскому району накануне возбудил уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Полицейские районного УМВД после этого пришли в квартиру на улице Спирина в Красном Селе. Они задержали подозреваемого — 35-летнего мужчину, который проживает там с мамой и братом. По версии следствия, он постил в сетях, в том числе и во «ВКонтакте», фотографии с детской порнографией. Откуда мужчина их брал, сейчас выясняет следствие.

У мужчины только во «ВКонтакте» три страницы, две из них закрыты, а на одной он представляется выпускником института гуманитарного образования, и размещает посты о духовных практиках. В свободное от Интернета время мужчина работает страховым агентом.

Пока он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (1)

07A
Подождите, сейчас выяснится что он сотрудник одной из правозащитных организаций или бывший работник Лехи! Такой вой поднимут: "сатрапы, тоталитарный режим, 37 год возвращается" и т.п. Но надо признать, своих братьев единомышленников они защищают всегда!
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