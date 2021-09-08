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Российским медикам заплатят по 200 рублей за каждого привитого пациента

За каждого привитого от коронавируса пациента медики в РФ получат от 200 рублей

Стимулирующие выплаты российским медикам, которые участвуют в вакцинации населения от коронавируса, без учета регионального коэффициента составят 200 рублей за каждого привитого пациента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован 8 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ранее утвержденным правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, их сумма может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медицинского работника. В то же время количество вакцинированных будет определяться по данным информресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

«Фонтанка» писала, что правительство РФ выделило на выплаты участвующим в вакцинации медикам 7,8 млрд рублей.

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Комментарии (13)

Yuri_SPb
Раз с выборами шапито, то и здесь, гулять так гулять. Как это будет происходить? Стоматолог будет вместо лидокаина спутник ставить? Шиза.
Ref
Сейчас в поликлинике медсестра прививает от ковида 30 тире 50 человек в день. И что, кто то её заплатит такие деньги?
262224921
Очередной позор
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