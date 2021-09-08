Российским медикам заплатят по 200 рублей за каждого привитого пациента

Стимулирующие выплаты российским медикам, которые участвуют в вакцинации населения от коронавируса, без учета регионального коэффициента составят 200 рублей за каждого привитого пациента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован 8 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ранее утвержденным правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, их сумма может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медицинского работника. В то же время количество вакцинированных будет определяться по данным информресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.
«Фонтанка» писала, что правительство РФ выделило на выплаты участвующим в вакцинации медикам 7,8 млрд рублей.