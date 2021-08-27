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Кабмин выделил 7,8 млрд рублей на выплаты участвующим в вакцинации медикам

Медицинские работники, которые принимают участие в прививочной кампании, получат от государства в общей сложности 7,8 млрд рублей. Распоряжение о выплатах, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, 27 августа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Глава кабмина распорядился выделить из резервного фонда правительства России в 2021 году 7 827 149,1 тыс. рублей Минздраву России для «обеспечения выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам».

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Комментарии (2)

262370901
И это помимо того, что они могут получить от псевдовакцинации.
fedorsmolov
Ну кто же закончит фейкодемию, когда такие деньги выделяются?
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