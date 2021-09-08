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В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку. Он схватил ее за волосы и зажимал рот, но школьница убежала

В Воронеже ищут мужчину, который напал на 10-летнюю девочку

Нападение на школьницу произошло в Воронеже. Следователи начали проверку, об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

По данным местного издания «МОЁ! Online», инцидент произошел накануне в Левобережном районе Воронежа. Неизвестный схватил десятилетнюю девочку за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок вырвался и убежал.

«Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность», — заявили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» писала об убийстве двух десятилетних школьниц в Кузбассе. Девочки пропали 6 сентября. Подозреваемого задержали на следующий день, им оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за педофилию. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела.

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Комментарии (2)

vml1
Осеннее обострение.
07A
Чего то эти нелюди подзадрали!
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