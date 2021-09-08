В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку. Он схватил ее за волосы и зажимал рот, но школьница убежала

Нападение на школьницу произошло в Воронеже. Следователи начали проверку, об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ.



По данным местного издания «МОЁ! Online», инцидент произошел накануне в Левобережном районе Воронежа. Неизвестный схватил десятилетнюю девочку за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок вырвался и убежал.



«Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность», — заявили в ведомстве.

