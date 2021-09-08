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«Ъ»: Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году

Власти Москвы планируют в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв главы столичного департамента информационных технологий (ДИП) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства РФ, которым предлагается расширить случаи сбора и обработки биометрии.

Школьников и сотрудников учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. Отмечается, что такое нововведение направлено на «повышение личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы».

По данным собеседника «Ъ», вопрос внедрения системы распознавания лиц в школах поднимался весной на одном из заседаний Совбеза после нападения на гимназию в Казани, когда погибли девять человек.

В ДИП изданию подтвердили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях, однако говорить об этом пока преждевременно. Кроме того, в департаменте добавили, что такая технология будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.

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Комментарии (6)

iphonedimona
Цифровой концлагерь начинается детства. Оно понятно, взрослые будут саботировать сбор биометрии, как сейчас саботируют вакцинацию. А дети, да ещё под предлогом об их безопасности. Ложь, ложь, ложь. Сбербанк уже пытался что-то подобное устроить, но родители запротестовали. Остается переходить на дистанционное обучение и в школу ни ногой.
tsodd
Как система распознавания лиц не пустит вооруженного человека?
DMaster
Как это все работает в условиях масочного режима?
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