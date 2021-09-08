«Ъ»: Систему распознавания лиц хотят ввести в московских школах в 2022 году

Власти Москвы планируют в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв главы столичного департамента информационных технологий (ДИП) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры проект постановления правительства РФ, которым предлагается расширить случаи сбора и обработки биометрии.
Школьников и сотрудников учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации. Отмечается, что такое нововведение направлено на «повышение личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы».
По данным собеседника «Ъ», вопрос внедрения системы распознавания лиц в школах поднимался весной на одном из заседаний Совбеза после нападения на гимназию в Казани, когда погибли девять человек.
В ДИП изданию подтвердили, что правительство Москвы изучает возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях, однако говорить об этом пока преждевременно. Кроме того, в департаменте добавили, что такая технология будет применяться только по решению директора, учителей и родителей.