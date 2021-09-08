«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — цитирует 8 сентября заявление руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой ТАСС.
По ее словам, не выявлена информация, которая указывала бы на проблемы с безопасностью российских препаратов от COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что все российские вакцины от COVID-19 безопасные и надежные.
Росздравнадзор: В России «минимальная доля» нежелательных реакций после вакцинации
В России не зафиксировано информации о проблемах с безопасностью отечественных вакцин от коронавируса.
«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — цитирует 8 сентября заявление руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой ТАСС.