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Росздравнадзор: В России «минимальная доля» нежелательных реакций после вакцинации

В России не зафиксировано информации о проблемах с безопасностью отечественных вакцин от коронавируса.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — цитирует 8 сентября заявление руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой ТАСС.

По ее словам, не выявлена информация, которая указывала бы на проблемы с безопасностью российских препаратов от COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что все российские вакцины от COVID-19 безопасные и надежные.

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Комментарии (13)

Никто и звать никак.
Давайте подождем пару-тройку лет и посмотрим отдаленную побочку. Надеюсь белокровие не сразит половину народа.
Cveta
Вопрос : а все ли побочные зарегистрированы так как надо? Чтобы были учтены? Или на словах у людей спросили , а регистрировать не стали ? Или это цифра только от тех кто попал в стационар, когда уже приходится регистрировать, а вся амбулатория без побочек?
zelf
Я охотно верю в эти сказки, учитывая что спустя неделю после укола умерла моя родственница, до этого абсолютно здоровый человек.
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