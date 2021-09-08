Росздравнадзор: В России «минимальная доля» нежелательных реакций после вакцинации

Вопрос : а все ли побочные зарегистрированы так как надо? Чтобы были учтены? Или на словах у людей спросили , а регистрировать не стали ? Или это цифра только от тех кто попал в стационар, когда уже приходится регистрировать, а вся амбулатория без побочек?