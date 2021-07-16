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Путин: Все российские вакцины от COVID-19 безопасные и надежные

РФ заключила с иностранными предприятиями контракты на выпуск более 800 млн доз «Спутника V» в год.

Президент Владимир Путин заявил 16 июля, что российские вакцины от коронавируса доказали свою надежность и безопасность.

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение», — сказал Путин в ходе выступления на онлайн-саммите стран — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам президента, Россия заключила с иностранными предприятиями контракты на выпуск более 800 миллионов доз «Спутника V» в год. Глава государства подчеркнул необходимость устранения барьеров для производства и поставок вакцин в мире.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России планируют увеличить производство дефицитного препарата «КовиВак». Об этом 16 июля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Комментарии (16)

kuk-vasyusha
Мы тебе конечно верим!
Агроном аэродрома
Лично проверял!
Fenomen
Намёк понял, спасибо.
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