Путин: Все российские вакцины от COVID-19 безопасные и надежные

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасные и надежные. Высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее применение», — сказал Путин в ходе выступления на онлайн-саммите стран — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Президент Владимир Путин заявил 16 июля, что российские вакцины от коронавируса доказали свою надежность и безопасность.

По словам президента, Россия заключила с иностранными предприятиями контракты на выпуск более 800 миллионов доз «Спутника V» в год. Глава государства подчеркнул необходимость устранения барьеров для производства и поставок вакцин в мире.



Ранее «Фонтанка» писала, что в России планируют увеличить производство дефицитного препарата «КовиВак». Об этом 16 июля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

