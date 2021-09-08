В Петербурге появился портал с независимой аналитикой о COVID-19. Его создатель утверждает, что поймал чиновников на манипуляциях со статистикой

Портал COVID-19.SPb.monitoring заработал 5 сентября 2021 года на платформе github.com. Об этом «Фонтанке» 8 сентября рассказал его создатель кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов.



Наиболее важными разделами являются «Сводный инфографический отчет», где в виде графиков и комментариев собрана информация об основных показателях пандемии, агрегированная из разных источников.



В разделе «Критический анализ показателей эпидемической статистики» рассказывается, каким данным можно верить, а каким нет и как правильно интерпретировать официальную информацию. К примеру, почему данные из справки комитета по здравоохранению Петербурга, которые публиковались с 9 декабря 2020-го по 2 июня 2021 года были более честными, чем данные официального портала «Стопкоронавирус.рф». Справку прекратили публиковать на пике третьей волны, вероятно, для того, чтобы скрыть реальный масштаб эпидемии, считает Алексей Куприянов. После возобновления публикации данные стали более честными и менее противоречивыми, утверждает эксперт.