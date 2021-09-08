Потерял лицо. Памятник Ленину в Миассе утратил важнейшую часть

Правоохранительные органы проводят проверку по факту частичного разрушения памятника Владимиру Ленину в Миассе. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области 8 сентября сообщает региональная редакция «Коммерсанта».



Уточняется, что у памятника вождю мирового пролетариата, установленного на площади Труда, отвалилось лицо. Произошло это два дня назад. При этом представители общественного совета Миасса заявили в полицию об умышленном разрушении скульптуры. Общественники обращают внимание, что памятники Ленину в городе подвергаются осквернению далеко не в первый раз, и ещё ни разу вандалы найдены и привлечены к ответственности не были.

