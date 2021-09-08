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Потерял лицо. Памятник Ленину в Миассе утратил важнейшую часть

В Миассе у памятника Ленину отвалилось лицо

Правоохранительные органы проводят проверку по факту частичного разрушения памятника Владимиру Ленину в Миассе. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области 8 сентября сообщает региональная редакция «Коммерсанта».

Уточняется, что у памятника вождю мирового пролетариата, установленного на площади Труда, отвалилось лицо. Произошло это два дня назад. При этом представители общественного совета Миасса заявили в полицию об умышленном разрушении скульптуры. Общественники обращают внимание, что памятники Ленину в городе подвергаются осквернению далеко не в первый раз, и ещё ни разу вандалы найдены и привлечены к ответственности не были.

«Для совершения этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчеркивает преднамеренность и организацию, а не случайность факта», — говорится в сообщении общественников, опубликованной в группе совета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как в России уничтожают и калечат памятники.

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