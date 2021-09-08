ВЦИОМ: Большинство работников российских предприятий заявили, что их никогда не принуждали голосовать за конкретную партию

Большинство респондентов — 86% — заявили, что с подобным давлением не сталкивались. В 51% случаев им вообще ничего не говорили о выборах, в 23% просто рекомендовали принять участие в голосовании и в 12% руководство рассказывало о важности предстоящего голосования.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил* работников промышленных предприятий в России о принуждении со стороны руководства принимать участие в выборах или голосовать за конкретную партию. Результаты опроса опубликованы 8 сентября.

О принуждении руководства участвовать в выборах социологам заявили только 13% опрошенных, 9% заявили о директиве принять участие в голосовании, но без санкций, и 4% заявили, что им угрожали последствиями в случае отказа.



Абсолютное большинство респондентов — 94% — рассказали, что руководство предприятий никогда не принуждало их голосовать за конкретную партию. Только 5% сообщили об обратном: 3% директивно обязали проголосовать за определенную партию и 2% угрожали в случае отказа.



*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). 1 600 опрошенных работников российских промышленных предприятий в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров с отбором занятых в промышленном производстве (в т.ч. в добывающей отрасли). Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

