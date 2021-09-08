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СМИ публикуют последние фото и видео с учений, в ходе которых погиб министр МЧС Евгений Зиничев

РИА Новости и телеграм-канал «Осторожной новости» публикуют последний видео и фото Евгения Зиничева во время учений в арктической зоне.

На них министр наблюдает за учениями, в который приняли участие 6 тысяч специалистов, не только из России, но и 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии. В учениях также принимают участие спасатели из Петербурга.

Межведомственные учения в арктической зоне, организатором которых выступает МЧС, проходили в Красноярском крае 7 — 8 сентября. В ходе учений отрабатывались 12 сценариев возможных ЧС.

С утра 8 сентября, как сообщает сайт МЧС, Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске.

Также глава ведомства посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России.

Во время съемок фильма для МЧС оператор сорвался с выступа. Зиничев сразу же бросился за ним и ударился головой о камень. Погибли оба.

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Комментарии (8)

Михаил Петров-Водкин
Безумство храбрых — вот мудрость жизни! (с)
kоt-obormot
Судя по завыванию платных портян - что тут точно, не то!
Аппаратчик мокрой классификации
Хотелось бы лицезреть кадры, снятые упавшим оператором. И, скорее всего существующие кадры, тех, кто стоял, но по каким-то причинам не успел опередить министра в "спасении" оператора.
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