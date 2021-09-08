РИА Новости и телеграм-канал «Осторожной новости» публикуют последний видео и фото Евгения Зиничева во время учений в арктической зоне.
На них министр наблюдает за учениями, в который приняли участие 6 тысяч специалистов, не только из России, но и 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии. В учениях также принимают участие спасатели из Петербурга.
Межведомственные учения в арктической зоне, организатором которых выступает МЧС, проходили в Красноярском крае 7 — 8 сентября. В ходе учений отрабатывались 12 сценариев возможных ЧС.
С утра 8 сентября, как сообщает сайт МЧС, Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске.
Также глава ведомства посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России.
Во время съемок фильма для МЧС оператор сорвался с выступа. Зиничев сразу же бросился за ним и ударился головой о камень. Погибли оба.