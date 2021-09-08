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Водитель петляющего Mitsubishi, сбивший девушку на Орджоникидзе, получил условный срок

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Московский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил девушку-пешехода на тротуаре. О петляющем «Митсубиши» очевидцы сообщали в службы еще до ДТП.

Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 7 марта около 21:40 у дома 53/56 по улице Орджоникидзе. Подсудимый двигался на технически исправном автомобиле Mitsubishi ASX по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта в сторону Пулковской улицы. На перекресток с проспектом Космонавтов он выехал по зеленому сигналу светофора и стал разворачиваться на скорости около 40 км/ч.

В силу алкогольного опьянения мужчина не смог адекватно оценить дорожную обстановку и не справился с управлением, отметили в суде. Машина вылетела на тротуар и сбила находившуюся там девушку, после чего врезалась в столб. Потерпевшая получила тяжелые травмы. Для спасения ее жизни привлекали доноров крови.

Автомобилист свою вину признал и принес извинения потерпевшей. Суд установил, что у мужчины на иждивении имеются двое детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ), и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением прав на 2 года. Также с мужчины взыскали 273 639 рублей компенсации материального ущерба и 300 000 рублей за моральный вред.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (8)

mccaron
Особенности национального правосудия.
За синяк Пака футболеры сидели. За искалеченное здоровье девушки - условка. Самый гуманный суд в мире
IvanSt
Да, этот перекресток очень непростой. Не пойму только почему. Со всех сторон все прекрасно видно. Но регулярно кто-то бьется.
AksenovYuriy
Вообще надо прав пожизненно лишить, штраф умножить на 10 и отправить в колонию лес валить пока не рассчитается, тогда справедливо будет более менее, хотя здоровья ей это не вернет...
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