Московский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил девушку-пешехода на тротуаре. О петляющем «Митсубиши» очевидцы сообщали в службы еще до ДТП.

Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 7 марта около 21:40 у дома 53/56 по улице Орджоникидзе. Подсудимый двигался на технически исправном автомобиле Mitsubishi ASX по улице Орджоникидзе от Витебского проспекта в сторону Пулковской улицы. На перекресток с проспектом Космонавтов он выехал по зеленому сигналу светофора и стал разворачиваться на скорости около 40 км/ч.