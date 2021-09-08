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На Avito продать «Пушкинскую карту» не получится — модераторы блокируют объявления

Модераторы сайта бесплатных объявлений Avito заблокировали объявления о продаже «Пушкинских карт». Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба сервиса.

«Объявления о продаже «Пушкинских карт» блокируются «Авито» согласно правилам о запрещенных товарах и услугах на Авито. Эта банковская карта выдается бесплатно ПочтаБанком» всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет, и ее баланс можно потратить только на культурный досуг. Продажа банковских карт противоречит российскому законодательству, а также цели проекта, который реализован исключительно для поощрения интереса молодежи к культуре», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что прилагают максимальные усилия, чтобы пользователи размещали заслуживающие доверия объявления.

«Когда нам становится известно о неправомерном использовании нашей платформы и публикации подобного рода объявлений, мы немедленно предпринимаем необходимые действия, чтобы обеспечить нашим пользователям надежную платформу для продажи и покупки своих товаров. Действующие объявления о продаже «Пушкинских карт» будут заблокированы до конца дня и далее будут модерироваться ежедневно», — подчеркнули в Avito.

«Фонтанка» писала, что «Пушкинские карты» появились на сайте бесплатных объявлений. Петербуржцы просят за них разные суммы — от 500 до 1 200 рублей, а кто-то уже придумал бизнес-план по обналичиванию карт.

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Комментарии (1)

AP-SPb
Это Авито-то "прилагают максимальные усилия, чтобы пользователи размещали заслуживающие доверия объявления"? При их-то политике публикации заказных фейковым объявлений по недвиге и блокировке объявлений от реальных частных продавцов/арендодателей? Ну-ну, повеселили :)
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