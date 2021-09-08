На Avito продать «Пушкинскую карту» не получится — модераторы блокируют объявления

«Объявления о продаже «Пушкинских карт» блокируются «Авито» согласно правилам о запрещенных товарах и услугах на Авито. Эта банковская карта выдается бесплатно ПочтаБанком» всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет, и ее баланс можно потратить только на культурный досуг. Продажа банковских карт противоречит российскому законодательству, а также цели проекта, который реализован исключительно для поощрения интереса молодежи к культуре», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что прилагают максимальные усилия, чтобы пользователи размещали заслуживающие доверия объявления.



«Когда нам становится известно о неправомерном использовании нашей платформы и публикации подобного рода объявлений, мы немедленно предпринимаем необходимые действия, чтобы обеспечить нашим пользователям надежную платформу для продажи и покупки своих товаров. Действующие объявления о продаже «Пушкинских карт» будут заблокированы до конца дня и далее будут модерироваться ежедневно», — подчеркнули в Avito.



«Фонтанка» писала, что «Пушкинские карты» появились на сайте бесплатных объявлений. Петербуржцы просят за них разные суммы — от 500 до 1 200 рублей, а кто-то уже придумал бизнес-план по обналичиванию карт.

