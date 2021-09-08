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ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Футболисты пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября. Об этом 8 сентября пишет РИА Новости.

Игроки пропустят матчи с грозненским «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отмечается, что ФИФА уже проинформировала клуб и РФС. Таким образом международная федерация отреагировала на решение «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

неслучайный
Челси не отпустил своих бразильцев и им ничего, умнее надо быть - у сборника травма была, поэтому он не полетел, и прошла аккурат к матчу лиги чемпионов
Олег З
А может это фифа и зарплату будет им платить а?
мухомор
А с Челси они в любом случае не сыграли бы если бы играли за свою сборную.
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