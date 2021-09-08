ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Футболисты пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября. Об этом 8 сентября пишет РИА Новости.
Игроки пропустят матчи с грозненским «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Отмечается, что ФИФА уже проинформировала клуб и РФС. Таким образом международная федерация отреагировала на решение «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».