Полсотни депутатов потребовали от Беглова спасти памятники Шуваловского парка

Авторы обращения констатировали, что объявленные в апреле 2021 года торги по продаже ряда зданий-памятников и земельных участков не состоялись — желающих купить актив не нашлось. Продавец — Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты им. В. П. Вологдина («дочка» госкорпорации «Ростех»), по мнению заявителей, не в состоянии обеспечить сохранность архитектурного наследия, а переход зданий в частные руки также не гарантирует, что памятники отреставрируют. И привели в пример такой случай, прямо не выходя из парка, — это дом Месмахера, или «Желтая дача».



Подписанты поинтересовались у губернатора, вёл ли Смольный переговоры о выкупе или передаче объектов в городскую собственность. Кроме того, попросили рассмотреть вопрос о проведении таких переговоров и придать Шуваловскому парку статус государственного музея-заповедника.



По их мнению, здания можно было бы отреставрировать и использовать как экспозиционные площади для крупных городских музеев или в качестве образовательной площадки.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о состоянии предложенных к продаже зданий, в том числе Шуваловского дворца, а также об объектах, уже проданных в частную собственность.

