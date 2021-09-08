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Полсотни депутатов потребовали от Беглова спасти памятники Шуваловского парка

В Петербурге 46 муниципальных депутатов потребовали от губернатора Александра Беглова спасти архитектурные памятники Шуваловского парка. Обращение народные избранники передали через приёмную Смольного 8 сентября.

Авторы обращения констатировали, что объявленные в апреле 2021 года торги по продаже ряда зданий-памятников и земельных участков не состоялись — желающих купить актив не нашлось. Продавец — Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты им. В. П. Вологдина («дочка» госкорпорации «Ростех»), по мнению заявителей, не в состоянии обеспечить сохранность архитектурного наследия, а переход зданий в частные руки также не гарантирует, что памятники отреставрируют. И привели в пример такой случай, прямо не выходя из парка, — это дом Месмахера, или «Желтая дача».

Подписанты поинтересовались у губернатора, вёл ли Смольный переговоры о выкупе или передаче объектов в городскую собственность. Кроме того, попросили рассмотреть вопрос о проведении таких переговоров и придать Шуваловскому парку статус государственного музея-заповедника.

По их мнению, здания можно было бы отреставрировать и использовать как экспозиционные площади для крупных городских музеев или в качестве образовательной площадки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о состоянии предложенных к продаже зданий, в том числе Шуваловского дворца, а также об объектах, уже проданных в частную собственность.

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