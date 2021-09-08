«Вектор»: Опасный штамм «дельта плюс» не получил распространения в России

Центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил в РФ «два изолята, относимые к варианту дельта плюс». Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости.



Первый случай был зафиксирован еще в апреле, а следующий уже в мае. С тех пор мутировавший вариант индийского штамма в России не находили.



В «Векторе» уточнили, что международная платформа GISAID содержит всего 986 генетических последовательностей, относящихся к варианту «дельта плюс». Их обнаружили в 33 странах, однако нигде новая мутация не стала доминирующей.

