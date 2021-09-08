FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.19р86.89р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Вектор»: Опасный штамм «дельта плюс» не получил распространения в России

Центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил в РФ «два изолята, относимые к варианту дельта плюс». Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости.

Первый случай был зафиксирован еще в апреле, а следующий уже в мае. С тех пор мутировавший вариант индийского штамма в России не находили.

В «Векторе» уточнили, что международная платформа GISAID содержит всего 986 генетических последовательностей, относящихся к варианту «дельта плюс». Их обнаружили в 33 странах, однако нигде новая мутация не стала доминирующей.

В июле Роспотребнадзор заявил о единичных случаях заражения штаммом «дельта плюс» в стране. Летом о выявлении более заразного штамма писала «Фонтанка».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний