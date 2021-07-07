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Эксперт Роспотребнадзора заявил о единичных случаях заражения штаммом «дельта плюс» в России

Классический индийский штамм укладывает россиян на больничные койки. Его более опасный вариант «дельта плюс» среди зараженных не распространен.

В этом 7 июля заверил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Бушующий в России штамм коронавируса он «назвал классическим индийским». «Единичные случаи описаны в официальной регистрации «дельта плюс», — заверил Горелов.

Ранее о выявлении более заразного штамма «дельта плюс» писала «Фонтанка», но Роспотребнадзор сперва не подтверждал, что такие случаи есть.

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Комментарии (1)

Spora
Сегодня случай единичный,
А завтра ждём опять волну!
Прививка... выбор тут не личный!
Укол спасает всю страну!
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