Эксперт Роспотребнадзора заявил о единичных случаях заражения штаммом «дельта плюс» в России

Классический индийский штамм укладывает россиян на больничные койки. Его более опасный вариант «дельта плюс» среди зараженных не распространен.

В этом 7 июля заверил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Бушующий в России штамм коронавируса он «назвал классическим индийским». «Единичные случаи описаны в официальной регистрации «дельта плюс», — заверил Горелов.

Ранее о выявлении более заразного штамма «дельта плюс» писала «Фонтанка», но Роспотребнадзор сперва не подтверждал, что такие случаи есть.