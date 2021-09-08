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Штормовое предупреждение объявлено в Ленобласти. При этом температура может превысить норму

В Ленинградской области ожидается сильный ветер

Регион находится под влиянием тёплого сектора циклона.

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ГУ МЧС по Ленобласти вывесило штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях на территории региона. Согласно предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 сентября начиная с 11–14 часов местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15–17 м/с.

Метеорологические условия в Петербурге и области формирует тёплый сектор циклона с центром над акваторией Белого моря, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в такой ситуации температура продолжит расти и на 1–2 градуса превысит норму (в городе 16–18, в области 14–19). Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы. При этом погода ожидается преимущественно облачная, дождливая, с порывистым ветром.

Как уже писала «Фонтанка», среда может стать самым тёплым днём на неделе.

Фото: instagram.com/alexeylem

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"в Ленобласти" - уж чего мелочиться. Объявляйте на территории всея Руси. Может не промахнётесь. :)
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