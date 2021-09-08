Среда, 8 сентября, претендует на то, чтобы стать самым тёплым днём на этой неделе. Правда, это не означает, что он будет солнечный и сухой.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, а местами и умеренные. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами (преимущественно в прибрежных районах) порывы до сильного. Воздух с ночных 12–14 градусов прогреется днём до 16–18. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

