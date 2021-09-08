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Среда в Петербурге может стать самой тёплой на неделе. Идиллию нарушат дожди и ветер

В Петербурге ожидается 16–18 градусов, слабые и умеренные осадки

Погоду определяет циклон, который до путешествия через Атлантику был ураганом «Ида».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Среда, 8 сентября, претендует на то, чтобы стать самым тёплым днём на этой неделе. Правда, это не означает, что он будет солнечный и сухой.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, а местами и умеренные. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами (преимущественно в прибрежных районах) порывы до сильного. Воздух с ночных 12–14 градусов прогреется днём до 16–18. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Это вполне типичное 8 сентября, за исключением осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, без дождя, от 7 градусов ночью до 18 днём. Самая холодная погода в этот день зафиксирована в 1978 году, плюс 2 днём, а самая тёплая — в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

9 и 10 сентября, по прогнозу СЗУГМС, будет на градус прохладнее. Облака и дожди сохранятся.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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