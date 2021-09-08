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Петербург опередил всю Россию по числу ДТП с детьми на электросамокатах

Второй в списке — Краснодарский край.

Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан стали регионами — лидерами по числу ДТП с детьми на электросамокатах за период с января по июль 2021 года. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

В Петербурге за 7 месяцев зафиксировано шесть аварий, в каждой из которых ребёнок получил травмы. В Краснодарском крае и Татарстане — по 4 ДТП, пострадали, соответственно, 5 и 4 несовершеннолетних.

В целом по России ГИБДД зарегистрировала 38 ДТП с детьми на электросамокатах. Один ребёнок погиб, 39 пострадали.

Общее число ДТП с электросамокатами в России, как уже писала «Фонтанка», выросло за 7 месяцев на 66% — до 266. В Петербурге их было больше всего (58), Москва на втором месте (55).

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Комментарии (11)

Гражданкa
дети на электросамокатах? не пострадавшие, а именно управлявшие?
K_Lutsky
Вообще, самокатчики реально достали. По тротуарам стало опасно ходить. Того и гляди тебя снесет какой-нибудь товарищ на самокате. Вдобавок их еще ставят так, что в некоторых местах просто не пройти.
Петербург давно перестал быть культурной столицей . Эгоизм один кругом.
glase
Как легко манипулировать людьми.С электросамокатами в СПб 58 дтп за 7 месяцев. За это же время с участием велосипедистов в Петербурге 140 ДТП, из них пятеро человек погибли, 135 – получили ранения.
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