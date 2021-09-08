Петербург опередил всю Россию по числу ДТП с детьми на электросамокатах

Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан стали регионами — лидерами по числу ДТП с детьми на электросамокатах за период с января по июль 2021 года. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.



В Петербурге за 7 месяцев зафиксировано шесть аварий, в каждой из которых ребёнок получил травмы. В Краснодарском крае и Татарстане — по 4 ДТП, пострадали, соответственно, 5 и 4 несовершеннолетних.



В целом по России ГИБДД зарегистрировала 38 ДТП с детьми на электросамокатах. Один ребёнок погиб, 39 пострадали.

