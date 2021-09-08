«Ведомости»: Крупнейшая в истории рунета DDoS-атака совершена на «Яндекс»

Серверы «Яндекса» в минувшие выходные подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в компании, которые говорят об «угрозе инфраструктуре в масштабах страны».



Рекордный масштаб подтвердила американская компания Cloudflare, сотрудничающая с «Яндексом» и специализирующаяся на отражении кибератак. «Яндекс» с трудом сдержал атаку, и она продолжается, отметил один из источников. По данным издания, нападение реализовано, предположительно, через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей.

