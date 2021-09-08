«Ведомости»: Крупнейшая в истории рунета DDoS-атака совершена на «Яндекс»

Серверы «Яндекса» в минувшие выходные подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в компании, которые говорят об «угрозе инфраструктуре в масштабах страны».
Рекордный масштаб подтвердила американская компания Cloudflare, сотрудничающая с «Яндексом» и специализирующаяся на отражении кибератак. «Яндекс» с трудом сдержал атаку, и она продолжается, отметил один из источников. По данным издания, нападение реализовано, предположительно, через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей.
«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — заявили «Ведомостям» в компании.
Эксперты фиксируют рост числа DDoS-атак на самые разные компании в августе — сентябре, причём заказчики у них разные, а исполнитель может быть один.