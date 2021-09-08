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«Ведомости»: Крупнейшая в истории рунета DDoS-атака совершена на «Яндекс»

Серверы «Яндекса» в минувшие выходные подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории рунета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в компании, которые говорят об «угрозе инфраструктуре в масштабах страны».

Рекордный масштаб подтвердила американская компания Cloudflare, сотрудничающая с «Яндексом» и специализирующаяся на отражении кибератак. «Яндекс» с трудом сдержал атаку, и она продолжается, отметил один из источников. По данным издания, нападение реализовано, предположительно, через новый ботнет, который маскируется под обычных пользователей.

«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — заявили «Ведомостям» в компании.

Эксперты фиксируют рост числа DDoS-атак на самые разные компании в августе — сентябре, причём заказчики у них разные, а исполнитель может быть один.

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Комментарии (5)

Эд Хэммет
Опять Петров и деБоширов? Да ещё и перед выборами! Ужас, ужас, ужас!
Жора__
Хитросделаный Яндекс лепит отмазки!)))
Аппаратчик мокрой классификации
"система фильтрации нежелательных запросов." - "ботнет", "маскирующийся под обычных пользователей", интересовался - действительно ли удалили сцылку на т.н. "умное голосование"?
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