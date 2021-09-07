Трое пенсионеров в Германии попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19. Один из них умер

В районе Оберхаузен-Хольтен в Германии трое постояльцев дома престарелых попали в реанимацию после ревакцинации от коронавируса. Состояние двоих стабилизировалось, один умер, сообщает 7 сентября Focus Online.
По данным издания, в городе повторно привились 90 человек, и у 10% из них возникли проблемы со здоровьем — в основном в форме сердечно-сосудистых, респираторных и неврологических расстройств. При этом пока непонятно, имеет ли это, как и случай с пенсионерами, отношение к прививке. О произошедшем доложили органам здравоохранения ФРГ.
В мае Швейцария сообщила о 76 смертях после прививок от коронавируса. Средний возраст скончавшихся пациентов — 82 года. У большинства были серьёзные сопутствующие заболевания. Причинами смертей стали инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или болезни лёгких и дыхательных путей, которые не зависели от вакцинации, рассказали в агентстве терапевтической продукции Swissmedic.