FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
74.58р89.68р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Швейцария сообщила о 76 смертях после прививок от ковида. Но это ничего не меняет

Swissmedic: Десятки жителей Швейцарии умерли после вакцинации, но не от неё

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic зарегистрировало 76 летальных исходов после проведения вакцинации коронавируса.

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фармрегулятора, агентство изучило 870 уведомлений о предполагаемых побочных реакциях после прививки, сделанной препаратом Comirnaty (германской компании BioNTech и ее американского партнёра Pfizer), и 1 061 уведомление о побочках после прививки американской вакциной Moderna.

«По состоянию на 4 мая 2021 года Swissmedic проанализировало 1 953 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на препараты от COVID-19, применяемые при вакцинации в Швейцарии, — отмечается в заявлении. — В 76 серьёзных случаях люди, сделавшие прививку, умерли спустя разные промежутки времени после вакцинации».

Средний возраст скончавшихся пациентов — 82 года. У большинства были серьёзные сопутствующие заболевания. Причинами смертей стали инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или болезни лёгких и дыхательных путей, которые не зависели от вакцинации.

Как подчёркивают в Swissmedic, пока нет доказательств того, что использование вакцины компании Moderna и препарата консорциума BioNTech-Pfizer связано с повышенным уровнем смертности. Более того, отчёт агентства не влияет на положительное соотношение пользы и риска двух этих вакцин, используемых в Швейцарии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Foxit
Слишком много вокруг народа унёс ковид чтобы отказываться от прививки.
RomeoMario
Ясно, что информация в этой области настолько резиновая, что можно тянуть ее в абсолютно любом направлении. Но общая тенденция такова, что вакцинация насаждается несмотря на риски по всему миру. А это, если, людей останавливает от прививки лучше любых предрассудков.
Guest1234
А не сделавшие прививку люди со средним возрастом 82 года за это время вообще не умирали? Давайте еще сообщим, сколько из этой возрастной группы умерло ДО прививки, чтобы совсем страшно стало: еще не сделали прививку, а уже умерли!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний