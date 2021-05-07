Швейцария сообщила о 76 смертях после прививок от ковида. Но это ничего не меняет

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic зарегистрировало 76 летальных исходов после проведения вакцинации коронавируса.
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фармрегулятора, агентство изучило 870 уведомлений о предполагаемых побочных реакциях после прививки, сделанной препаратом Comirnaty (германской компании BioNTech и ее американского партнёра Pfizer), и 1 061 уведомление о побочках после прививки американской вакциной Moderna.
«По состоянию на 4 мая 2021 года Swissmedic проанализировало 1 953 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на препараты от COVID-19, применяемые при вакцинации в Швейцарии, — отмечается в заявлении. — В 76 серьёзных случаях люди, сделавшие прививку, умерли спустя разные промежутки времени после вакцинации».
Средний возраст скончавшихся пациентов — 82 года. У большинства были серьёзные сопутствующие заболевания. Причинами смертей стали инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или болезни лёгких и дыхательных путей, которые не зависели от вакцинации.
Как подчёркивают в Swissmedic, пока нет доказательств того, что использование вакцины компании Moderna и препарата консорциума BioNTech-Pfizer связано с повышенным уровнем смертности. Более того, отчёт агентства не влияет на положительное соотношение пользы и риска двух этих вакцин, используемых в Швейцарии.