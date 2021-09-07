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Пожилой петербуржец выстрелил из травмата в соседа, который пришел жаловаться на шум в полвторого ночи

Жителя Кировского района Петербурга задержали за мелкое хулиганство

В Кировском районе Петербурга задержали 59-летнего мужчину, который выстрелил в соседа из травматического пистолета. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба городского главка, около двух ночи 7 сентября в полицию поступило сообщение о происшествии на Ленинском проспекте, 117, корпус 1. На месте сотрудники выяснили, что 35-летний мужчина позвонил в дверь соседу — он хотел пожаловаться на шум, поскольку было полвторого ночи. По данным полиции, ему открыл мужчина с травматическим пистолетом «Оса» и выстрелил.

Оружие у агрессивного жильца изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелявшего задержали по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

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Комментарии (3)

Serg_I
Да испугался он, когда к нему в полвторого ночи позвонили, и отстреливался с перепугу...
bluxer
Опять пожилой.
Иван 2пырьев
ничесе "мелкое"
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