Пожилой петербуржец выстрелил из травмата в соседа, который пришел жаловаться на шум в полвторого ночи

В Кировском районе Петербурга задержали 59-летнего мужчину, который выстрелил в соседа из травматического пистолета. По предварительным данным, никто не пострадал.



Как сообщает пресс-служба городского главка, около двух ночи 7 сентября в полицию поступило сообщение о происшествии на Ленинском проспекте, 117, корпус 1. На месте сотрудники выяснили, что 35-летний мужчина позвонил в дверь соседу — он хотел пожаловаться на шум, поскольку было полвторого ночи. По данным полиции, ему открыл мужчина с травматическим пистолетом «Оса» и выстрелил.