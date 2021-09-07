В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей

Правительство поддержало инициативу отменить в России обязательный техосмотр для легковых автомобилей — с некоторыми оговорками. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.
«Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц», — рассказал Турчак.
«Единая Россия» и кабмин доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что идея назрела давно, а за безопасностью своей машины должен следить в первую очередь ее хозяин.
В августе российским водителям разрешили получать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Также теперь можно дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии.