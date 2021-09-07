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В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей

Правительство поддержало инициативу отменить в России обязательный техосмотр для легковых автомобилей — с некоторыми оговорками. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц», — рассказал Турчак.

«Единая Россия» и кабмин доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что идея назрела давно, а за безопасностью своей машины должен следить в первую очередь ее хозяин.

В августе российским водителям разрешили получать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Также теперь можно дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии.

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Комментарии (17)

ProstoZloy
Эти если и оставят лишнюю копейку, то потом сдерут рубль. Планов по дополнительному изъятию из карманов населения еще 400 млрд. никто не отменял.
Hromoy
Ничего не понял. Первые три года и так ТО не проходили, а потом до семи лет - раз в два года. Что конкретно отменяют?
***_555
Какой громкий пшик. По факту может быть отменят прохождение техосмотра 1 раз.
При чём эта же самая ЕР могла уже давно его отменить.
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