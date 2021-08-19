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Водителям в России разрешат получать ОСАГО без техосмотра

Российские водители смогут получать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) 19 августа.

Соответствующие изменения уже зарегистрированы Минюстом России и вступят в силу 29 августа. Как объяснили в ЦБ, это позволит упростить заключение договора обязательного автострахования и поспособствует повышению доступности ОСАГО.

Кроме того, появится возможность дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии.

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