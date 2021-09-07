Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого найдено в Приморском районе Петербурга в среду, 7 сентября.



По информации «Фонтанки», полицию и медиков на проспект Королёва, 73 вызвали около полудня. Очевидцы рассказали о мужчине, упавшем на автомобиль, который не подаёт признаков жизни.

Личность погибшего установлена, ему было 22 года. По предварительным данным, среди приоритетных версий его смерти насильственной нет.