Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого найдено в Приморском районе Петербурга в среду, 7 сентября.
По информации «Фонтанки», полицию и медиков на проспект Королёва, 73 вызвали около полудня. Очевидцы рассказали о мужчине, упавшем на автомобиль, который не подаёт признаков жизни.
Личность погибшего установлена, ему было 22 года. По предварительным данным, среди приоритетных версий его смерти насильственной нет.
Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» добавляют, что накрытое тело жители высотки на проспекте Королёва обходили ещё несколько часов. В результате его падения досталось «Митсубиши».
Припаркованным во дворах автомобилям периодически прилетает сверху. Чаще всего неприятности доставляет штукатурка или лёд — в зависимости от времени года. Но бывают и более неожиданные «подарки». Так, два дня назад без заднего стекла осталась машина на Юкковском шоссе, 14/7. В соцсетях сообщали, что на неё рухнула пятилитровая «баклажка с водой и бычками» и искали свидетелей. В последний день лета не повезло «Ладе» в Мурино: об капот разбился унитаз.