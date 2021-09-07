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Владельцу «Митсубиши» не повезло на проспекте Королёва. Его автомобиль помял труп

Молодой мужчина погиб на проспекте Королева в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого найдено в Приморском районе Петербурга в среду, 7 сентября.

По информации «Фонтанки», полицию и медиков на проспект Королёва, 73 вызвали около полудня. Очевидцы рассказали о мужчине, упавшем на автомобиль, который не подаёт признаков жизни.

Личность погибшего установлена, ему было 22 года. По предварительным данным, среди приоритетных версий его смерти насильственной нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» добавляют, что накрытое тело жители высотки на проспекте Королёва обходили ещё несколько часов. В результате его падения досталось «Митсубиши».

Припаркованным во дворах автомобилям периодически прилетает сверху. Чаще всего неприятности доставляет штукатурка или лёд — в зависимости от времени года. Но бывают и более неожиданные «подарки». Так, два дня назад без заднего стекла осталась машина на Юкковском шоссе, 14/7. В соцсетях сообщали, что на неё рухнула пятилитровая «баклажка с водой и бычками» и искали свидетелей. В последний день лета не повезло «Ладе» в Мурино: об капот разбился унитаз.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (10)

DMaster
Митсубиши? Ну ОК, но тогда в следующий раз будьте последовательны и пишите Хирошима вместо Хиросима, или Цушима вместо Цусима. Или везде применяем систему Поливанова, или везде не применяем.
bluxer
кто кого помял?
Евгений Литвинец
Похоже, должности корректора и редактора по-прежнему вакантны на "Ф". "Очевидцы рассказали о мужчине, упавшем на автомобиль, который не подаёт признаков жизни." Неужели трудно просто переставить местами части фразы, чтобы избежать двусмысленности? Например: "Очевидцы рассказали о мужчине, который не подаёт признаков жизни, упавшем на автомобиль." Пока что коряво, лучше было бы так - "Очевидцы рассказали о мужчине, который упал на автомобиль, и не подаёт признаков жизни". А можно не выделываться и выразиться просто, народным языком - "Кто там был, говорят мужчина упал на машину, и, похоже, насмерть." Можно не благодарить.
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