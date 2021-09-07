В Петербурге привили от коронавируса 1,5 млн жителей

Вакцинация от коронавируса в Петербурге прошла отметку в 1,5 млн привитых хотя бы одной дозой. Число госпитализаций за сутки в Петербурге увеличилось. В больницах остаются более 3 000 петербуржцев с пневмониями и COVID-19, сообщили в Смольном.



Как следует из опубликованной 7 сентября на сайте администрации Петербурга статистики, за минувшие сутки в коронавирусные стационары были доставлены 178 человек. Накануне сообщалось о 176 госпитализациях. При этом коэффициент распространения инфекции снизился до 0,91.

