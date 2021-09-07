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В Петербурге привили от коронавируса 1,5 млн жителей

Вакцинация от коронавируса в Петербурге прошла отметку в 1,5 млн привитых хотя бы одной дозой. Число госпитализаций за сутки в Петербурге увеличилось. В больницах остаются более 3 000 петербуржцев с пневмониями и COVID-19, сообщили в Смольном.

Как следует из опубликованной 7 сентября на сайте администрации Петербурга статистики, за минувшие сутки в коронавирусные стационары были доставлены 178 человек. Накануне сообщалось о 176 госпитализациях. При этом коэффициент распространения инфекции снизился до 0,91.

Из 5 163 развернутых коек заняты более 70% — 3 649. 363 пациента находятся в реанимации, 143 подключены к ИВЛ. 184 больных лечит временный госпиталь «Ленэкспо», 307 — пансионат «Заря». На амбулаторном лечении 17 981 человек.

За минувшие сутки первично привили 848 человек. А закончили цикл вакцинации 2 237. Всего с начала кампании по вакцинации хотя бы первый компонент получили 1,5 млн жителей. Еще 1,495 млн прошли полный цикл. В запасе еще почти 650 тысяч доз вакцины.

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Комментарии (5)

265115851
17.02.2021 19:58

"Главный по «Вакцинации» в Петербурге: Надо привить 1,2 млн человек за полгода. Переоценить эту задачу невозможно
Чтобы остановить пандемию, в Петербурге необходимо вакцинировать больше миллиона жителей в ближайшие полгода, — такую планку установили в Смольном. Для этого откроют более 130"
guess
Но мы, перболевшие более года назад и непривитые - не болеем. А вот привитые - как раз таки и делают статистику по заболевшим и даже умершим!
Piter Russo
3 085 прививок за сутки - это очень мало для 5,8 млн. города.. будем продолжать болеть...
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