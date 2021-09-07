В Петербурге привили от коронавируса 1,5 млн жителей

Вакцинация от коронавируса в Петербурге прошла отметку в 1,5 млн привитых хотя бы одной дозой. Число госпитализаций за сутки в Петербурге увеличилось. В больницах остаются более 3 000 петербуржцев с пневмониями и COVID-19, сообщили в Смольном.
Как следует из опубликованной 7 сентября на сайте администрации Петербурга статистики, за минувшие сутки в коронавирусные стационары были доставлены 178 человек. Накануне сообщалось о 176 госпитализациях. При этом коэффициент распространения инфекции снизился до 0,91.
Из 5 163 развернутых коек заняты более 70% — 3 649. 363 пациента находятся в реанимации, 143 подключены к ИВЛ. 184 больных лечит временный госпиталь «Ленэкспо», 307 — пансионат «Заря». На амбулаторном лечении 17 981 человек.
За минувшие сутки первично привили 848 человек. А закончили цикл вакцинации 2 237. Всего с начала кампании по вакцинации хотя бы первый компонент получили 1,5 млн жителей. Еще 1,495 млн прошли полный цикл. В запасе еще почти 650 тысяч доз вакцины.