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В Петербурге впервые с начала вакцинации вторая доза догнала первую

Активное применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» позволило властям Петербурга практически сравнять число привитых первым компонентом и полностью вакцинированных. Теперь это одно число — 1,49 млн человек.

В опубликованном 6 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» сообщается, что за минувшие сутки в городе первично были привиты 1670 человек. Закончили цикл вакцинации — ещё 5133. А всего с начала прививочной кампании в городе на Неве хотя бы первый компонент получили 1,499 млн жителей. Целиком прошли курс 1,493 млн петербуржцев.

Также в справке сообщается, что за прошедшие 24 часа в больницы поступили 176 пациентов. А из развёрнутых 5163 коек заняты 3668. В реанимации остаётся 361 человек. На ИВЛ — 145. Амбулаторно от ковида и пневмоний в Петербурге в настоящий момент лечатся 17 998 жителей.

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Комментарии (3)

Cashmare
вторая доза, которая как бы первая, догнала первую, которая первая из двух, но та - вторая, а эта - первая, хотя они одинаковые
michailPotapov
всех кольнули но от штаммов дельта гамма и му-му
не помогает
это обман потребителя, который рискует своим здоровьем.
Здоровье самое ценное и пока еще беспалатное от природы что есть у человека Homo Sapiens. Трансгуманнисты хотят отобрать и это - люди новая нефть по их задумке
07A
Или рост числа вакцинированных первично опять устремился к 0?
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