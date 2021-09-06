В Петербурге впервые с начала вакцинации вторая доза догнала первую

В опубликованном 6 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» сообщается, что за минувшие сутки в городе первично были привиты 1670 человек. Закончили цикл вакцинации — ещё 5133. А всего с начала прививочной кампании в городе на Неве хотя бы первый компонент получили 1,499 млн жителей. Целиком прошли курс 1,493 млн петербуржцев.



Также в справке сообщается, что за прошедшие 24 часа в больницы поступили 176 пациентов. А из развёрнутых 5163 коек заняты 3668. В реанимации остаётся 361 человек. На ИВЛ — 145. Амбулаторно от ковида и пневмоний в Петербурге в настоящий момент лечатся 17 998 жителей.

