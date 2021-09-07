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В Петербурге за два месяца ревакцинировали всего 6 тысяч человек

Ревакцинация в Петербурге пока не ставит рекордов. Вновь сделали себе прививку от коронавируса чуть больше шести тысяч человек за два месяца.

«6 523 получили первый компонент при повторной вакцинации. 3 589 закончили цикл повторной вакцинации», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 7 сентября.

Как уточнили в ведомстве, вторая цифра включает и тех, кто сделал себе прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Как писала «Фонтанка», два месяца назад, 5 июля, в Петербурге стала доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции ранее. Как пройти процедуру и кому она нужна — читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Мда, смотрю на темпы вакцинации населения, на использование им СИЗ, и думаю, сколько времени ещё будет продолжаться пандемия, сколько ещё будет волн и сколько ещё людей умрёт от Ковида?
Piter Russo
Для начала нужно сколько антител нужно для защиты от ковида, вырабатывается ли клеточный иммунитет после вакцинации и защищает ли клеточный иммунитет от ковид.
А без этого понимания - желающими ревакцинироваться будет Беглов и Собянин со сторонниками и идеологами гуморального иммунитета.
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