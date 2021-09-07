В Петербурге за два месяца ревакцинировали всего 6 тысяч человек

Ревакцинация в Петербурге пока не ставит рекордов. Вновь сделали себе прививку от коронавируса чуть больше шести тысяч человек за два месяца.



«6 523 получили первый компонент при повторной вакцинации. 3 589 закончили цикл повторной вакцинации», — сообщили «Фонтанке» в комздраве 7 сентября.



Как уточнили в ведомстве, вторая цифра включает и тех, кто сделал себе прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».



Как писала «Фонтанка», два месяца назад, 5 июля, в Петербурге стала доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции ранее. Как пройти процедуру и кому она нужна — читайте в нашем материале.

