«Лукашенко, ты...?» Белорусские следователи создали фейковый аккаунт девушки для поимки оскорбившего президента рэпера

Суд Добрушского района Белоруссии в закрытом режиме рассматривает дело 22-летнего Евгения Петрова, который в своем творчестве усомнился в умственных способностях президента Александра Лукашенко. Об этом 7 сентября сообщает издание «Гомельская вясна».



Молодого человека судят по статье 368 Уголовного кодекса республики, максимальное наказание по которой — лишение свободы до четырех лет. Оскорбление победителя президентских выборов по версии белорусского ЦИК нашли в песне «Лукашенко, уходи», где рэпер поет «Ты Сережу [Тихановского] посадил, Лукашенко, ты... [человек с низким уровнем интеллекта]?»

