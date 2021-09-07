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«Лукашенко, ты...?» Белорусские следователи создали фейковый аккаунт девушки для поимки оскорбившего президента рэпера

В Белоруссии по статье за оскорбление президента судят автора песни «Лукашенко, уходи» Евгения Петрова

Суд Добрушского района Белоруссии в закрытом режиме рассматривает дело 22-летнего Евгения Петрова, который в своем творчестве усомнился в умственных способностях президента Александра Лукашенко. Об этом 7 сентября сообщает издание «Гомельская вясна».

Молодого человека судят по статье 368 Уголовного кодекса республики, максимальное наказание по которой — лишение свободы до четырех лет. Оскорбление победителя президентских выборов по версии белорусского ЦИК нашли в песне «Лукашенко, уходи», где рэпер поет «Ты Сережу [Тихановского] посадил, Лукашенко, ты... [человек с низким уровнем интеллекта]?»

Сам автор трека уверен, что строчка не содержит оскорблений, так как Петров лишь задается вопросом. Лингвистическая экспертиза с ним не согласна.

Отчим молодого человека настаивает, что на него повлияла оппозиция, блогеры и телеграм-каналы. Он надеется, что Петрова не накажут реальным сроком.

Для поимки музыканта белорусские следователи провели спецоперацию. Они создали фейковую страницу девушки в социальных сетях, от имени которой написали исполнителю, который тогда подрабатывал созданием музыки на заказ. Вместо потенциальной покупательницы его встретили сотрудники милиции.

Ранее за репост песни «Лукашенко, уходи» год колонии получил житель Гомеля.

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Комментарии (12)

MIGEL
Хорошо бы г-ку Лукашенко провести психиатрическую экспертизу.А вдруг?
Piter Russo
Низкий или высокий уровень интеллекта довольно хорошо диагностируется тестами. Что бы никто не усомнился можно пройти освидетельствование, раз в год во время диспансеризации.
266229702
Медовая ловушка + на жадину не нужен нож - или бойтесь данайцев..
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