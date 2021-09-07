На родину в наручниках возвращается гражданин Германии, последние годы живущий в Петербурге. В начале пандемии он забыл об обещании держать связь с немецкой полицией, память сотрудников оказалась крепче.



Об экстрадиции Вальдемара Бергера 7 сентября сообщает Генпрокуратура. В Германии его ждут по делам о краже и незаконном обороте наркотиков. По версии немецких правоохранителей, Бергер в 2012 — 2013 году шесть раз приобретал наркотическую траву для расслабления, часть перепродавал третьим лицам в городе Регенсбург.