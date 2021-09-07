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В Германию уезжает «заводской несун» из Петербурга, которого обвиняют в хищении 67 кг золота. МВД показывает прощание

Россия выдала Германии обвиняемого в краже золота иностранца, задержанного в Петербурге

На родину в наручниках возвращается гражданин Германии, последние годы живущий в Петербурге. В начале пандемии он забыл об обещании держать связь с немецкой полицией, память сотрудников оказалась крепче.

Об экстрадиции Вальдемара Бергера 7 сентября сообщает Генпрокуратура. В Германии его ждут по делам о краже и незаконном обороте наркотиков. По версии немецких правоохранителей, Бергер в 2012 — 2013 году шесть раз приобретал наркотическую траву для расслабления, часть перепродавал третьим лицам в городе Регенсбург.

Следующие три года он, работая в OSRAM Opto Semiconductors, якобы таскал в карманах золото и платину. Драгметаллы, в том числе золотую нить, используют при производстве лампочек, которым был занят Бергер. Фигурант, согласно материалам дела, вместе с соучастниками наворовал 67 кг металла, чем причинил ущерб заводу в размере 2 миллионов евро.

Фото: пресс-центр МВД России
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«Фонтанка» рассказывала, что 41-летнего Вальдемара в марте задержали петербургские полицейские. Мужчина пришёл в отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство главка на улице Красного Текстильщика, при проверке выяснилось, что он находится в международном розыске.

Автор: пресс-центр МВД России/Youtube

В Петербург из Германии Бергер не сбегал, немецкая сторона официально разрешила ему покидать родину и жить в городе на Неве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигурант уголовного дела согласился сотрудничать с правоохранителям Регенсбурга, первое время действительно поддерживал связь и ездил в страну для продления визы, но в марте 2020 года будто в воду канул. Ведомство публикует кадры из московского Домодедово, где во вторник в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и ФСИН Бергера передали немецким коллегам.

Фото: пресс-центр МВД России

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Комментарии (4)

Telman_spb
что ж сказать
пожалуй Вольдемар неординарная личность,если обычные( или не обычные) лампочки( или запчасти к ним) при помощи обычных рабочих штанов за 5 евро смог конвертировать в 2 ляма евриков .
Dimitry Antonov
На моей памяти, это первый случай, когда совершивший на родине, в Европе, преступник пытался отсидеться в России... Какой-то странный немец, у врачей-психиатроа проверить бы его...
bluxer
Не может быть. Каждый либерал знает, что немцы законопослушные, всё время работают и никогда не смотрят по сторонам, что бы такое стащить.
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