На родину в наручниках возвращается гражданин Германии, последние годы живущий в Петербурге. В начале пандемии он забыл об обещании держать связь с немецкой полицией, память сотрудников оказалась крепче.
Об экстрадиции Вальдемара Бергера 7 сентября сообщает Генпрокуратура. В Германии его ждут по делам о краже и незаконном обороте наркотиков. По версии немецких правоохранителей, Бергер в 2012 — 2013 году шесть раз приобретал наркотическую траву для расслабления, часть перепродавал третьим лицам в городе Регенсбург.
Следующие три года он, работая в OSRAM Opto Semiconductors, якобы таскал в карманах золото и платину. Драгметаллы, в том числе золотую нить, используют при производстве лампочек, которым был занят Бергер. Фигурант, согласно материалам дела, вместе с соучастниками наворовал 67 кг металла, чем причинил ущерб заводу в размере 2 миллионов евро.
«Фонтанка» рассказывала, что 41-летнего Вальдемара в марте задержали петербургские полицейские. Мужчина пришёл в отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство главка на улице Красного Текстильщика, при проверке выяснилось, что он находится в международном розыске.
Автор: пресс-центр МВД России/Youtube
В Петербург из Германии Бергер не сбегал, немецкая сторона официально разрешила ему покидать родину и жить в городе на Неве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигурант уголовного дела согласился сотрудничать с правоохранителям Регенсбурга, первое время действительно поддерживал связь и ездил в страну для продления визы, но в марте 2020 года будто в воду канул. Ведомство публикует кадры из московского Домодедово, где во вторник в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола и ФСИН Бергера передали немецким коллегам.