Четверо петербуржцев получили квартиры с помощью поддельных паспортов. Обман заметили спустя два года

Представители СК России по Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин и одной женщины, которым инкриминируют ст. 159 УК РФ (мошенничество).



По версии следствия, в период с 2013-го по 2019 год обвиняемые вместе с соучастницей использовали поддельные паспорта, а затем вступили в наследство умерших граждан и получили право собственности на их квартиры. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.



«В результате их действий Санкт-Петербургу был причинён ущерб в особо крупном размере, поскольку в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, в связи с признанием квартир выморочным имуществом, они должны были перейти в собственность города», — гласит запись на сайте государственного органа.



Администрации Невского и Московского районов города подали в суд исковые заявления. В итоге уже на этапе предварительного следствия жилплощадь вернули в собственность Петербурга.

