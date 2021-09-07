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Четверо петербуржцев получили квартиры с помощью поддельных паспортов. Обман заметили спустя два года

В Петербурге следователи вернули в собственность города две квартиры, полученные с помощью поддельных документов

Представители СК России по Петербургу завершили расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин и одной женщины, которым инкриминируют ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с 2013-го по 2019 год обвиняемые вместе с соучастницей использовали поддельные паспорта, а затем вступили в наследство умерших граждан и получили право собственности на их квартиры. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В результате их действий Санкт-Петербургу был причинён ущерб в особо крупном размере, поскольку в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, в связи с признанием квартир выморочным имуществом, они должны были перейти в собственность города», — гласит запись на сайте государственного органа.

Администрации Невского и Московского районов города подали в суд исковые заявления. В итоге уже на этапе предварительного следствия жилплощадь вернули в собственность Петербурга.

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Комментарии (1)

hal9000
Интересно че они там мудрили..что то типа аля неожиданно появились бедные родственники??..схема так себе..эт надо многим на лапу дать..что в принципе по нервам недалеко уйдет от выплаты обычной ипотеки..на подобную недвижку уже много кто глаз положил непосредственно в самих администрациях р-нов..
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